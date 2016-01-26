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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27/1/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27/1/2016 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27/1/2016

على الصعيد المهنى:


>تحاول طوال الوقت أن تكتشف مواهبك الجديدة والمدفونة داخلك والتى لا يعرف عنها الكثيرون، فتكون محط أنظار رفقاء العمل ستكون الفترة القادمة رائعة فى حياتك العملية والتى سترى أنك تمتلك كثير من الأفكار النيرة التى ستلقى بظلالها على حياتك العملية وتجعلك فى المقدمة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>تسطع شمس جديدة فى حياتك العاطفية فى الفترة القادمة أفتح الباب لقلبك ليدخل الحب ويدفئه بشمسه حياتك الباردة بعد أن اخترت أن تغلق أبوا قلبك فترات طويلة، حاول أن تخرج من الماضى ببعض الأفكار المبتكرة والجريئة فلا يوجد بصمة إنسان تشبه الأخرى فلكل منا طباع تختلف عن الأخر.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>حياتك الصحية مستقرة ولكنك شخص تعانى من وسواس القهرى تحاول طوال الوقت التأكد من صحتك وأحوالها وهذا ما يعرضك لهواجس نفسية قد لا يحمد عقباها، استمع إلى نصائح الطبيب ولكن لا تجعلها هاجس يؤرق حياتك ويقلقك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :


>ترى أن الأفضل أن يكون العام مختلف عن ماقبلة وذلك بتغير خطة الأهداف، لا تؤجل عمل اليوم للغد أجعله شعار لا يمكن أن تتخلى عنة أبدا حتى لا تتراكم الأعمال على عاتقك فلا ستطيع أن تنجز منها أى شى، ستكون الفترة مواتية لعمل رحلة جميلة مع الأصدقاء ستترك أثارها الجميلة ببعض الذكريات والصور السعيدة.

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مصر 365

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