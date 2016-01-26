حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 27/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>تحاول طوال الوقت أن تكتشف مواهبك الجديدة والمدفونة داخلك والتى لا يعرف عنها الكثيرون، فتكون محط أنظار رفقاء العمل ستكون الفترة القادمة رائعة فى حياتك العملية والتى سترى أنك تمتلك كثير من الأفكار النيرة التى ستلقى بظلالها على حياتك العملية وتجعلك فى المقدمة.>تسطع شمس جديدة فى حياتك العاطفية فى الفترة القادمة أفتح الباب لقلبك ليدخل الحب ويدفئه بشمسه حياتك الباردة بعد أن اخترت أن تغلق أبوا قلبك فترات طويلة، حاول أن تخرج من الماضى ببعض الأفكار المبتكرة والجريئة فلا يوجد بصمة إنسان تشبه الأخرى فلكل منا طباع تختلف عن الأخر.>حياتك الصحية مستقرة ولكنك شخص تعانى من وسواس القهرى تحاول طوال الوقت التأكد من صحتك وأحوالها وهذا ما يعرضك لهواجس نفسية قد لا يحمد عقباها، استمع إلى نصائح الطبيب ولكن لا تجعلها هاجس يؤرق حياتك ويقلقك.>ترى أن الأفضل أن يكون العام مختلف عن ماقبلة وذلك بتغير خطة الأهداف، لا تؤجل عمل اليوم للغد أجعله شعار لا يمكن أن تتخلى عنة أبدا حتى لا تتراكم الأعمال على عاتقك فلا ستطيع أن تنجز منها أى شى، ستكون الفترة مواتية لعمل رحلة جميلة مع الأصدقاء ستترك أثارها الجميلة ببعض الذكريات والصور السعيدة.