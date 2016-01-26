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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/1/2016

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/1/2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/1/2016
برج الثور على الصعيد المهنى:
>مواليد برج الثور لديهم لقدرة على تحمل المسؤلية وتجاوز الصعاب فى كل مناحى الحياة، نجد أن لهم لكل مشكلة حل، يرون أن الدنيا بسيطة ولا يجب أن نقف أمام المشاكل، فى الفترة القادمة سيعتمد عليك فى كثير من الأمور العملية التى تحقق نجاح لفريق العمل الذى تنتمى له، ولكن تتوقع لك الأبراج بعض الصعوبات التى ستمر سريعا بعد أن تترك لك خبرة لا بأس بها.

برج الثور على الصعيد العاطفى:
>لديك مشكلة مع الحبيب فى طريقة التعبير التى يجب أن تكون بينكم لتجنب كل العقبات ، حاول أن تتلاشى بعض النزاعات التى تظهر من المشاكل الصغيرة فدائما الحرائق تندلع من مستصغر الشرر ، حاول أن تتجنب الجدال فهو يؤدى إلى مشاكل أكبر من حجمها الطبيعى.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>أنت تسير فى طريق مثالى للحفاظ على صحتك تظهر النتائج على مظهرك فأنت تخسر وزنك وتزيد من رشاقتك التى بدأت تلقى بظلالها على صحتك العامة ، سترى النتيجة فى نهاية العام فلا تتعجل الأمور وثابر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :
>سيكون هذا العام ملئ بالأخبار السارة التى ستجعل موقفك يتحسن فى المجال العملى، الأجواء ملائمة للقيام بالأعمال المؤجلة التى يمكن أن تضفى أثارها على مستقبلك المهنى والعاطفى.

 

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مصر 365

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