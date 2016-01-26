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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 27/1/2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 27/1/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 27/1/2016

العذراء على الصعيد المهني:


>قراراتك المتذبذبة فى العمل، تضعك فى مشكلة صعبة، اختر القرار الصواب، و لا تضع نفسك فى مأزق بسبب التردد، احسم أمورك.

على الصعيد العاطفى:


>مشكلات مع شريك حياتك بسبب انشغالك الدائم عنه، حاول أن توازن بين عملك، وشريك حياتك، أنت تستطيع التحكم فى الوقت لكن سيرهقك ذلك.

على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى الأبتعاد عن الأجواء الروتينية التى تعيشها، تنتنق هذه الأجواء بداخلك، لكن يجب ان تحول نقدك لواقع، لاستعادة صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تعيش حالة صعبة فى محيط العمل، وتقابل لحظات عصيبة بسبب تذبذب قراراتك التى تضعك فى مأزق حقيقى بسبب عدم القدرة على تنفيذ هذه القراراتن وحالتم العملية تؤثر على حالتك النفسية، فانشغالك بمشكلات العمل يؤثر على علاقتك بالحبيب، أنت لا تستطيع التركيز فى أكثر من شىء فى آن واحد بسهولة، سيرهقك ذلك فى البداية لكن لابد من الموازنة، وتحتاج إلى الأبتعاد عن الجواء الروتينية التى تعيشها لتستعيد صحتك.

 

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مصر 365

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