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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 27/1/2016

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 27/1/2016 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 27/1/2016
برج القوس على الصعيد المهني:
>لا تستلم لضغوطات العمل ولا تندفع نحو تركه أو تقديم استقالتك لأن التسرع فى مثل هذه الامور سيجعلك تندم اشد الندم فيما بعد، لذلك حاول أن تحافظ على ثباتك الانفعالى، فربما الاشتباك او المواجهة الصريحة تطيح بوظيفتك .

على الصعيد العاطفى:
>بعد مجموعة من المشاكل التى كادت أن تنهى حياتك العاطفية وتقضى على ارتباطك ، سيعود الحب ليأخذ مكانه الطبيعى فى حياتك وسيكون طوق النجاة بالنسبة للمشاكل التى ستواجهك، لذلك حافظ على شريك حياتك وضعه فى مكانه الصحيح قبل ان يفوت الأوان.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>بالنسبة لصحتك فستكون فى تحسن عن قبل، فستتخلص من بعض الأعراض المزمنة التى لازمتك الفترة الأخيرة، كالصداع وألام البطن، لذلك كون أكثر تفاؤلا .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :
>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

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مصر 365

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