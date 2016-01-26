حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 27/1/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:



>برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>هناك العديد من الانحرافات فى مكان العمل تحد من إنتاجيتك اليوم وتشغل عقلك بعيدًا عن العمل نفسه وتسبب لك الضيق، لذا أنت فى أمس الحاجة لأن تستعيد تركيزك مرة أخرى وتتجنب القيام بأى عمل يمكن أن يسبب لك الغضب أو الاحتكاكات بزملائك فى العمل لأن الخسائر ستكون فادحة للغاية.>لديك موهبة فى إثبات أن وجهة نظرك صحيحة فى كل جدال مع شريك حياتك، وهذا يجعلك تشعر بالرضا عن علاقة الحب وتراها تسير فى المسار المناسب ولكن فى المقابل الطرف الآخر يرى الصورة بزاوية مختلفة ويشعر بأن الأمور ليست على ما يرام ويريدك أن تحترم رأيه أكثر.>الاسترخاء هو كلمة السر لكى تمتع بصحة جيدة اليوم، خاصة إذا دعمته بالتدليك وتدليل نفسك بحمام دافئ وتجنبت التوتر قدر الإمكان، ولكن رغم كل شيء تظل آلام لمعدة مشكلة قائمة بالنسبة لك تحتاج منك الانتباه إلى نظامك الغذائى وتجنب الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات.>اليوم أنت بحاجة لأن تدرك أن كونك أسيرًا للماضى لن يساعدك بأى شكل من الأشكال، وهذا لا يعنى ألا تستفيد من دروس الماضى، ولكن يعنى أن تدعه يذهب لحاله وتأخذ خطوة نحو المستقبل وحل مشاكلك الرئيسية.