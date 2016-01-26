حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 2016/1/27

حظك اليوم لبرج الأسد :>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:>توخى الحذر فهناك مكائد فى عملك يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ المنصوبة لك، لذلك حاول أن تعمل بكل جهدك ولا تنشغل بكلام الأخرين وحاول ان تحدد اهدافك وتكثف جهودك لتصل على كل ما حلمت به رغم عن أنف أعدائك.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

>الحب وحده القادرة على إخراجك من كل هذه المشاكل، لذلك يجب أن تتخطى أى مشاكل مع شريك حياتك وتبدأ صفحة جديدة معه حتى تتمكن من الخروج من هذه المرحلة بسلام .

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

>عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.