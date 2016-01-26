حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 27/1/2016



>برج الميزان على الصعيد المهني:

>خلال الفترة الأخيرة وظيفتك لا تجعلك تشعر بالرضا ورغم ذلك أنت بحاجة شديدة إليها لأسباب مادية، ولكن قريبًا ستنفتح لك آفاقًا جديدة فى الحياة المهنية وتجد فرصًا جديدة لعمل يرضيك ويجعلك تشعر بالسعادة، على المستويين المهنى والمادي. على الصعيد العاطفى:

>هذا هو الوقت المناسب للتخطيط لإجراء تغييرات كبيرة إيجابية فى مسار علاقتك العاطفية الحالية، وأنت على أتم استعداد لأن تأخذ خطوة نحو نقل العلاقة إلى مرحلة متقدمة والوصول إلى المزيد من الشفافية فى العلاقة والوضوح مع شريكك بشأن مشاعرك فى العلاقة.

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>برج الميزان على الصعيد الصحي:

>حاول أن تكون حذرًا كى لا تقع لك المزيد من الحوادث والإصابات اليوم فحتى تلك الإصابات الصغيرة يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة لك الآن وتجعلك تحتاج لاستشارة طبيب بشأنها، وحاول كذلك ألا تترك أى مرض جسدى دون علاج وامنح صحتك الرعاية الكافية.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أنت اليوم فى أحسن أحوالك الإبداعية بفضل خيالك وأفقك الواسع الذى يجلب لك الحظ والسعادة خاصة إذا تجنبت التفكير فى النتائج المنطقية واتباع طريقة نمطية ومعلبة فى البحث عن حلول للمشكلات الطارئة. تذكر أن لديك من الطاقة ما يكفى للاستثمار فى الإبداع والابتكار فأطلق لخيالك العنان وسترى قريبا نتائج مذهلة لما تبذله من مجهودات وتطلقه من أفكار.

شبكةعيونالإخبارية

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