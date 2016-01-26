حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27/1/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

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برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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أوضاعك المهنة تتحسن بشكل كبير، اليوم مثمر بدرجة لم تكن تتخيلها، كما أنك فى طريقك لتحقيق مكاسب مادية غير متوقعة، وستحصل على تشجيع كبير من مديرك، ولكن عليك أن تتطور أكثر من ذلك، وتبحث عن ما ينقصك حتى تتناسب مع وضعك ومسئوليتك الجديدة.بعض الارتباك تمر به علاقتك مع شريك الحياة خلال الفترة المقبلة، حاول أن تتفهمه جيداً، ولابد أن تكون على دراية بما يسعده وما يجعله غير سعيد، اهتم بما يأكل وما يحب، خصوصاً أنه فى هذا اليوم شعر ببعض التجاهل والقلق اتجاه علاقتكما، كما يجب أن تتدخل لاتخاذ القرارات الحاسمة التى من شأنها أن تعيد صياغة العلاقة.مواقع الكواكب تشير أن صحتك النفسية غير جيدة على الإطلاق، وتسبب قلق لكل من حولك، كما أنها لها تأثير سئ على بدنك فيما بعد، عليك أن تبدأ فى اتخاذ قرار باستشارة أحد الأطباء المختصين، وتخلص من بعض الضغوط اليومية فى العمل حتى تسترجع نشاطك من جديد، الاهتمام بالعمل وحده لا يكفى للعيش، فهناك الكثير من التفاصيل الأخرى التى قد تجعلك أكثر صحة وسعادة لا يجب أن تغفلها فبدونها الحياة غير جيدة.اتصال مع شخصية هامة فى هذا اليوم سيحدث ثورة فى حياتك الشخصية والعملية على حد السواء، كما أن ذلك سيوفر لك الكثير من الفرص على مستوى العمل والحياة، يجب أن لا تتسرع فى اتخاذ القرارات الحاسمة التى ستساهم فى تجاوزك كافة الصراعات والأزمات التى تمر بها خلال الأيام المقبلة.