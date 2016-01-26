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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 27/1/2016

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 27/1/2016 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 27/1/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..
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يتوقع علماء الفلك أن تحصل على زيادة فى الدخل قريباً، كما أن علاقتك بكل من حولك ستكون على ما يرام وكل ما تمر به من أزمات سينتهى، كل ما عليك القيام به هو التخفيف من عبء العمل الذى يتصاعد ويضيف إليك الكثير من التعب والجهد، وهو ما يضعف أدائك فى العمل، لذا حاول أن تعرف كيف تدير وقتك فى العمل بشكل جيد.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..
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أوضاعك العاطفية جيدة فى هذا اليوم، ومن المتوقع أن تكون هناك شحنة عاطفية من الحبيب فى طريقها إليك، ورغم كل هذا إلا أنك ستتصرف فى هذا اليوم بشكل غير جيد، مما قد يزعج الحبيب، فحاول أن لا تترك هذه المشاعر السلبية تسيطر عليه واهتم به أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى..
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يتوقع أن تكون هذه الفترة هى المناسبة للبدء فى ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، مثل رفع الأوزان، لأن هذا سيكون له تأثير جيد فيما بعد، وهذا سيشعرك ببعض الراحة ويجعل جسدك صحى وخالى من السموم، كما أنه من الضرورى أن تقدم على تناول الأكل الصحى، ولا تدع الأوضاع السيئة المحيطة بك تؤثر عليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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من المحتمل أن تتعرض حياتك إلى بعض التغيرات البسيطة والخلافات مع العائلة، ويبدو الوضع بالنسبة لك صعب للغاية، ولكنك دوماً لديك القدرة على حل كل هذه الأزمات بشكل سريع وسهل، دون أن تدع المشاعر السلبية تؤثر عليك وتحبطك، فكل شئ سيتحسن تدريجياً.

 

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مصر 365

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