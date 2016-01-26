بالفيديو - رسالة من أبو تريكة إلى نجم الجزائر.. ' الأفضل من ليستر سيتي '

وجه محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي رسالة إلى نجم الجزائر وليستر سيتي رياض محرز.

وقال أبو تريكة عن المتألق في الدوري الإنجليزي رياض محرز: "هو موهبة حقيقة قادر على تطوير نفسه أكثر وأكثر".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الجزائر على خلفية حفل (الكرة الذهبية الجزائرية) "من وجهة نظري (الفريق + المدرب) هما عناصر تطوير أي موهبة. فريق غير ليستر".

وأوضح "طموح محرز الشخصي الذي شعرت به أعلى من قدرات نادي ليستر سيتي. مع كامل الاحترام للنادي الإنجليزي".

وأتم "دور محرز مع المنتخب الجزائري سيكون أكبر الفترة المقبلة. العبء سيكون أكبر الآن".

وتوج محرز بلقب أفضل لاعب جزائري في حفل أقيم في الجزائر بتنظيم من صحيفتي الهداف و لوبيتور وبحضور أبو تريكة كضيف شرف. (طالع التفاصيل)

ويتألق محرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فهز شباك خصوم ليستر سيتي 13 مرة في 22 مباراة مساهما في تصدر الفريق.

شاهد - المؤتمر الصحفي لأبو تريكة وحديثه عن رياض محرز

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