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العراق يطالب أمريكا بتفعيل دورها لدعم المحافظات التى يحتلها تنظيم"داعش"

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العراق يطالب أمريكا بتفعيل دورها لدعم المحافظات التى يحتلها تنظيم"داعش" العراق يطالب أمريكا بتفعيل دورها لدعم المحافظات التى يحتلها تنظيم"داعش"

>أكد الأمين العام للجبهة العراقية للحوار صالح المطلك أهمية تفعيل الدور الأمريكى فى تقديم الدعم للشعب العراقى لاسيما فى المحافظات التى يحتلها تنظيم (داعش) الإرهابى.

ونوه السياسى السنى صالح المطلك - خلال لقائه السفير الأمريكى لدى العراق ستيوارت جونز فى بغداد اليومالاثنين - بدور الولايات المتحدة الأمريكية التى تقود التحالف الدولى المناهض لداعش فى تدريب وتسليح حشد العشائر فى محافظة الأنبار سعياً لتحرير ما تبقى منها، داعيًا إلى ضرورة تفعيل دور واشنطن فى دعم عملية تحرير المناطق المحتلة من داعش.

وبحث المطلك مع السفير الأمريكى المستجدات السياسية والامنية وتداعيات التجاوزات التى تقوم بها عصابات مسلحة منفلتة تجاه المواطنين العراقيين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على العراق أمنيًا واقتصاديًا.

من جانبه، جدد ستيوات جونز موقف بلاده الداعم للشعب العراقى فى حربه ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، معربًا عن أمله أن يكون العام 2016 عام الخلاص من داعش وأن ينعم العراق بالاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى.
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