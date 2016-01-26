أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء التركى يزور المملكة العربية السعودية الجمعة المقبل

Google+ Print
رئيس الوزراء التركى يزور المملكة العربية السعودية الجمعة المقبل رئيس الوزراء التركى يزور المملكة العربية السعودية الجمعة المقبل

> يتوجه رئيس الوزراء التركى، أحمد داود أوغلو، إلى المملكة العربية ، يوم الجمعة المقبل، فى إطار زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وقالت مصادر فى رئاسة الوزراء التركية، اليوم الاثنين، إن داود أوغلو سيلتقى كبار المسؤولين السعوديين فى العاصمة الرياض، وفى مدينة جدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك،بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية.

تأتى زيارة رئيس الوزراء التركى عقب زيارة قام بها للسعودية الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى التاسع والعشرين من الشهر الماضى والتقى خلالها العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز ال سعود وكبار المسؤولين السعوديين لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية والدولية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة