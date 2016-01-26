رئيس الوزراء التركى يزور المملكة العربية السعودية الجمعة المقبل

> يتوجه رئيس الوزراء التركى، أحمد داود أوغلو، إلى المملكة العربية السعودية ، يوم الجمعة المقبل، فى إطار زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وقالت مصادر فى رئاسة الوزراء التركية، اليوم الاثنين، إن داود أوغلو سيلتقى كبار المسؤولين السعوديين فى العاصمة الرياض، وفى مدينة جدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك،بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية.

تأتى زيارة رئيس الوزراء التركى عقب زيارة قام بها للسعودية الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى التاسع والعشرين من الشهر الماضى والتقى خلالها العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز ال سعود وكبار المسؤولين السعوديين لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية والدولية .

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