بالصور..أهالى سفاجا يستكملون تشجير المدينة بمناسبة احتفالات الثورة وعيد الشرطة

استكمل مجلس مدينة سفاجا اليوم الاثنين، بمشاركة شباب المدينة وحزب مستقبل وطن، حملة تشجير مدينة سفاجا، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة وثورة 25 يناير وكذلك العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر.

وقال اللواء هشام آمنة رئيس مجلس مدينة سفاجا: تلك المبادرة فى إطار توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، حيث شارك فى الحملة عدد كبير من شباب ونساء المدينة وذوى الاحتياجات الخاصة ورجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة بمناسبة عيدهم وكذلك أعضاء من حزب مستقبل وطن بسفاجا.

وأضاف رئيس مدينة سفاجا لـ"اليوم السابع" أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر نقل تهانيه لأهالى سفاجا بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والعيد القومى للمحافظة وكذلك لكل العاملين فى الأجهزة الشرطية بمناسبة عيد الشرطة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الحملة توجهت لزراعة الاشجار بداية من ميدان كريازى فى مدخل المدينة حتى منطقة القطاع السياحى بالكيلو8.

وأشار رئيس المدينة أن شارك فى الحملة من القيادات رئيس قاعدة سفاجا البحرية ومساعد مدير الأمن للتدريب و مأمور قسم شرطة سفاجا.



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