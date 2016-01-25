10 أفكار لتنظيم المطبخ

تتسبب أدوات الطهو بانتشار الفوضى في المطبخ، خصوصاً إذا كانت غير منظمة، ما يعيق عمل ربة المنزل أثناء الطهو.

في ما يأتي، بعض النصائح المساعدة في ترتيب وتنظيم المطبخ، لتسهيل مهمة الطهو وإنجازها في أقل وقت ممكن:

1. ضعي كتب الطهو على الرفوف، بعيداً عن الرطوبة والحرارة، . علماً أن حضور كتب الطهو السميكة يضفي جمالية على المساحة.

2. علّقي القفازات وسترة الطهو، على أحد جدران المطبخ.

3. رتبي أدوات الطعام المستخدمة يومياً كالأطباق والأكواب على الرفوف السفلى لتكون في متناول اليد، مع الحرص على تخزين أدوات الطهو كالمقلاة والطناجر بالقرب من فرن الغاز.

4. افصلي الملاعق عن السكاكين والشوك في داخل الأدراج، بحواجز خشبية.

5. نظمي المواد الغذائية، حسب فئة كل منها.

6. ضعي الأشياء المتشابهة (البرطمانات والمعلبات) سوياً، في مكان محدّد.

7. وزعي الإنارة المخفية في بعض زوايا المطبخ، مع الحرص على تثبيت وحدات الإضاءة القوية في أماكن تحضير الطعام.

8. افرشي قطع السجاد سهلة الغسل، خصوصاً في المساحات التي تقفين بها باستمرار، كمنطقة حوض الجلي مثلاً.

9. تخلّصي من الأشياء التي لن تستعمل في ما بعد، كما من تلك منتهية الصلاحية.

10. ثبتي العربة التي تنقل الأطباق الثقيلة ضمن مساحة فارغة، فهي تسهل مهامك وتجمل الزاوية.