صحافة المواطن: سيدة منقبة ألقت قنبلة على مكتب بريد "ههيا" بالشرقية

أرسل شاهد عيان يدعى، محمود عامر، فيديو وصورا، ترصد تهشم الواجهة الأمامية لمكتب بريد قرية ههيا، بمحافظة الشرقية، "نتيجة إلقاء سيدة منقبة قنبلة عبر سيارة كانت تستقلها"، وذلك وفقا لرواية عدد من الشهود الذين كانوا متواجدين بجوار مكتب البريد، موضحا أن الحادث لم يسفر عن أى وفيات، أو إصابات، فضلا عن تهشم زجاج إحدى السيارات وكشك الحراسة الخاصة بمكتب البريد .

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- بالصور..انفجار بالقرب من مكتب بريد "ههيا" بالشرقية دون وقوع إصابات