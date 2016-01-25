توني كروس: زيدان غير مسار ريال مدريد

اتخذ خالد عبد العزيز وزير الرياضة قرارا بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر قبل أن يؤكد عدم إصدار قرار تعيين نفس المجلس بشكل رسمي حتى الآن.. الأمر الذي يضع التساؤل حول الفرق بين المجلس المنتخب والمعين؟

كان الزمالك قد عانى خلال ال10 سنوات الماضية من حل مجالس إدارات وتعيين أخرى بسبب مخالفات سواء إن كانت بسبب إدارة العملية الانتخابية، أو خلافات بينه وبين أعضائه.

ويحقق FilGoal.com حول ما الفرق بين المجلس المنتخب والمعين، ولماذا حرص خالد عبد العزيز على إعادة تعيين المجلس ذاته.

لماذا؟

يخشى خالد عبد العزيز وزير الرياضة أن يشوب قراره بتعيين مجلس آخر بخلاف المجلس الحالي الذي يرأسه محمود طاهر أن تعاقب مصر بتجميد النشاط.

وتحذر لوائح الاتحاد الدولي من التدخل الحكومي في الأندية سواء بتعيين مجالس إدارات أو حلها.

ولهذا آثرت وزارة الرياضة أن تعين نفس المجلس بنفس الأسماء ليستمر الأمر كما هو عليه، وتنفيذا لحكم القضاء الإداري بحل مجلس محمود طاهر بسبب أمور خاصة بالعملية الانتخابية.

الزمالك

هل واجه الزمالك مشكلة عند تولي ممدوح عباس قيادته بشكل معين في 2006 وحتى 2008 بعد قرار المجلس القومي للرياضة؟

يقول عمرو الجنايني أحد أعضاء المجلس المعين للزمالك خلال الفترة المذكورة لـFilGoal.com: "لا يوجد مشكلة في اتخاذ القرارات.. المجلس المعين له كافة الحقوق والواجبات التي يحصل عليها المجلس المنتخب باستثناء أمر واحد فقط".

وأضاف "المشكلة أنك لن تكون قادرا على عمل تخطيط متوسط أو طويل الأجل، لأن أقصى مدة يتم تعيين بها المجلس هي عام، وبالتالي سترتبط قراراتك بسنة واحدة ولن تستطيع أن تأخذ قرارات بأكثر من سنة".

وتابع "أي تعاقدات أو قرارات خاصة بالفريق لا توجد بها مشكلة، لأن القانون ينص على أن المجلس المعين سيحصل على نفس الالتزامات والحقوق للمجلس المنتخب والعائق الوحيد في التخطيط للمستقبل البعيد".

الأهلي

على جانب القلعة الحمراء، بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي لا يرون مشكلة في أن يكونون معينين.. لأن الحكم نفذ ولابد من احترام أحكام القضاء.

وعلى ذلك يقول محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة لـFilGoal.com: "الوضع جيد.. لنا كافة صلاحيات المجلس المنتخب، لكن الشيء الوحيد الذي سنفتقده هو حق دعوة الجمعية العمومية".

وأضاف "ليس لنا الحق في دعوة الجمعية العمومية، وفيما يخص الميزانية والأمور الإدارية هذه أمور يتم مراجعتها من قبل الجهة الإدارية".

وزارة الرياضة

الأمر لم يختلف حوله مسؤولو وزارة الرياضة، وهو ما أكده أشرف صبحي مساعد الوزير.

وقال أشرف صبحي لـFilGoal.com: "لا يوجد أي فرق بين الأثنين.. الفرق أن المجلس سيكون بمدة محددة من الوزير".

وأضاف "سيكون من صلاحيات المجلس المنتخب اتخاذ كل القرارات.. والوزير هو المسؤول عن مراجعة الميزانية بدلا من الجمعية العمومية".

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