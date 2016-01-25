أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الناصريين المستقلين: ثورة 25 يناير ستبقى في وجدان مصر والدول العربية

Google+ Print
الناصريين المستقلين: ثورة 25 يناير ستبقى في وجدان مصر والدول العربية الناصريين المستقلين: ثورة 25 يناير ستبقى في وجدان مصر والدول العربية

ثورة 25 يناير

أصدرت  حركة الناصريين المستقلين المرابطين بيانًا أكدوا فيه أن  ثورة 25 يناير ستبقى في الوجدان التاريخي للأمة العربية وللمحروسة معلماً عظيماً، ومنارة تؤكد قدرة المصريين إسقاط من يحاول أن يخطف إرادتهم الحرة الكريمة والعزيزة، رغم كل المحاولات التي تريد تشوّيه عظمة هذه الثورة الشعبية .

وقالت الحركة إن جماهير 30 يونيو واستجابة الجيش لأهله وأبنائه المصريين ، استطاعت أن تعيد لهذه الثورة أهدافها النبيلة في الحرية والتقدّم والازدهار وسلامة المجتمع المصري، وثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو يؤكد مميزات أهلنا المصريين في جدلية الحماية والأمن والاستقرار بين خير أجناد الأرض القوات المسلّحة المصرية ، وأهلهم وأبناءهم وأخوانهم المصريين .

وحيت الحركة ثورة مصر ودعت جميع القوى الوطنية والقومية الحيّة الى خوض معركة الوعي والنضال ضد الأفكار الإرهابية الهدّامة لبلاء الأمة العظيم ، وعلى رأسهم الفكر الإخواني المتأسلم ،والوقوف مع أهل مصر الذين قاوموهم منذ عقود وعقود لأننا ندرك ان جاهليتهم ستقضي على إنجازاتنا في تحقيق أقطارنا القوية وأحلامنا في إقامة امتنا العربية الخالدة ، كما ندعو الى التمسّك بالحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحدّثة في خارطة مسار ومصير تؤدي الى التقدّم والتطوّر والقوة والمناعة في القادم من الأيام، ونؤكد ان مصر المحروسة ستبقى بإذن الله هي المثل والمثال والرافعة الحضارية الانسانية الثابتة على مستوى مشرقنا العربي .
> كل عام ومصر المحروسة ام الدنيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"