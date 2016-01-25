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صور| شرطة الإكوادور تنقذ حيوان «كسلان» حاول عبور الطريق السريع

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أنقذت الشرطة الإكوادورية حيوان كسلان صغير كان يحاول عبور الطريق السريع صباح اليوم.

وقالت الشرطة إن أحد دورياتها كانت تجوب المنطقة، فلاحظت الحيوان الخائف وهو متشبث  بأحد الأعمدة المعدنية، بعد أن فشل فى عبور الطريق السريع شديد الخطورة، فتم انقاذه وأخذه إلى أحد العيادات البيطرية لفحصه قبل إطلاقه مرة آخرى فى موطنه.

ونشر الضباط صور حيوان الكسلان على صفحتهم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما أثار إعجاب الكثيرين وتمت مشاركة الصور أكثر من 11 ألف مرة، بالإضافة إلى التعليقات الممتنة لضباط النقل الذين أنقذوا هذا الحيوان على الطريق.

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