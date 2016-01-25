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الأركان الروسية:"داعش"يفقد المبادرة غرب سوريا ويركز جهوده على دير الزور

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الأركان الروسية:"داعش"يفقد المبادرة غرب سوريا ويركز جهوده على دير الزور الأركان الروسية:"داعش"يفقد المبادرة غرب سوريا ويركز جهوده على دير الزور

> أعلنت هيئة الأركان الروسية أن تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح بدأ بفقدان المبادرة غرب سوريا، ويركز جهوده حاليا للسيطرة على دير الزور شرق البلاد.

وقال الفريق سيرجى رودسكوى رئيس مديرية العمليات لهيئة الأركان الروسية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم "الاثنين"، إن "التنظيم بدأ بعد فقدانه المبادرة غرب سوريا بتركيز جهوده للسيطرة على مدينة دير الزورشرق سوريا، حيث نقل نحو 2000 مسلح إلى تلك المنطقة الأسبوع الماضى معززين بالمدرعات وسيارات مزودة برشاشات ذات عيار كبير".

وأضاف رودسكوى، أن "هذه المعلومات قدمها ممثلو المعارضة السورية الوطنية ومركز المعلومات فى بغداد .

وأشار الفريق إلى أن المقاتلات الروسية شنت خلال الثلاثة أيام الماضية 169 طلعة ضد 484 موقعا للإرهابيين فى سوريا.
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مصر 365

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