العثور على 4 مقابر جماعية بالرمادي وسنجار

قال اللواء هادي رزيج كسار، قائد شرطة الأنبار، إن القوات العراقية أكتشفت، اليوم الاثنين، أول مقبرة جماعية وسط الرمادي، مركز محافظة الأنبار، تضم رفات 40 شخصًا، وعثر على 3 مقابر جماعية تضم رفات 150 من الإيزيديين، في سنجار.

وأضاف «كسار»، أن القوات الأمنية العراقية وجدت خلال عمليات تطهير مدينة الرمادي على عبوات وألغام، كما عثرت على أول مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين، ومنتسبي شرطة، وقوات أمنية عراقية، أعدمهم تنظيم داعش عندما كان يسيطر على المدينة، حسبما أفاد موقع الخليج أونلاين.

وأكد أن المقبرة عثر عليها في منطقة الجمعية، وسط الرمادي، وتضم رفات حوالي 40 شخصًا مدنيًا وعسكريًا، لافتًا إلى أن الجثث بدت عليها إطلاقات نارية في مناطق متفرقة من الجسد، إضافة إلى وجود قسم منها مفصول الرأس.و هناك فريق طبي يتعاون مع القوات الأمنية لانتشال الجثث، ونقلها إلى الطب العدلي لمعرفة أصحابها”.

وفي محافظة نينوى، شمالي العراق، أعلن قائممقام قضاء سنجار، محمد خليل، في تصريح صحفي، العثور على 3 مقابر جماعية، تضم رفات نحو 150 شخصاً من الإيزيديين، قتلوا على أيدي عناصر داعش. وأضاف أن قوات البيشمركة عثرت على 3 مقابر جماعية قرب أحد المقرات العسكرية في بلدة دوميز شرقي قضاء سنجار، تضم رفات أكثر من 150 إيزيديًا، وأن تلك المقابر تضم رفات نساء، ورجال، وأطفال، وشيوخ، قتلوا على يد داعش، فترة سيطرته على قضاء سنجار.