صورة - الشعراوي عقب وصوله لروما: فرصة عظيمة

وصل منذ دقائق قليلة النجم ذو الأصول المصرية ستيفان الشعراوي إلى العاصمة الإيطالية روما من أجل الانضمام لصفوف فريق الذئاب في فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الدولي الإيطالي قد انتقل في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف فريق موناكو الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة من ميلان، لكنه لم يكمل مدة الإعارة بعد تراجع مستواه بشدة مما أدى لعودته من جديد للروسونيري الذي بدوره أعاره من جديد لروما.

ونشر الشعراوي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك صورة لدى وصوله إلى روما ورد عبر ميكروفونات شبكة سكاي سبورتس في هذا السياق قائلًا "روما فرصة عظيمة، أنا سعيد جدًا".

ويرغب ستيفان الشعراوي في التألق من جديد من أجل إقناع مدرب المنتخب الإيطالي أنطونيو كونتي بضمه في بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل في فرنسا.