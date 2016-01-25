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توني كروس: زيدان غير مسار ريال مدريد

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توني كروس: زيدان غير مسار ريال مدريد توني كروس: زيدان غير مسار ريال مدريد

"زيدان غير مسار ريال مدريد" بهذه التصريحات بدأ متوسط ميدان الفريق الملكي توني كروس تصريحاته بشأن تولي النجم الفرنسي السابق مهمة تدريب المرينجي.

وكان زيدان قد تولى منصب المدير الفني لريال مدريد عقب إقالة الفني الإسباني رافا بينيتيث في منتصف الموسم بسبب تراجع النتائج.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم قال كروس في هذا السياق "زيدان غير مسار ريال مدريد، ويمكنكم التأكد من ذلك من خلال المباريات السابقة".

وأكمل الدولي الألماني "هناك فرق واضح في المستوى عن السابق، أستطيع أن أقول أن الفرق شاسع جدًا".

لاعب بايرن ميونخ السابق أعرب عن حزنه الشديد من تعادل فريقه بالأمس أمام ريال بيتيس بهدف مقابل لكل فريق وفي هذا الصدد واصل تصريحاته قائلًا "أشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة، لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء كثيرًا".

وأنهى كروس تصريحاته قائلًا "مازال الدوري طويلًا، وأمامنا مباراة أمام برشلونة وربما يفقدون العديد من النقاط".

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