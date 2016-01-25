مصرع شخص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بسوهاج‎

تلقى اللواء احمد ابوالفتوح بلاغًا من ضباط مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة على الطريق الزراعي «سوهاج / جرجا» بنجع سعيد الشرقي، ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة «عبد العظيم أ.» سن 42، سائق السيارة رقم 38186 ملاكي سوهاج، علي الطريق إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالجرار الزراعي بمقطورة رقم 86 جرار زراعي إسكندرية قيادة «حربي ع.» سن 48، كاتب بقسم محاصيل محطة بحوث جزيرة شندويل .

نجم عن ذلك وفاة «إبراهيم ن.»، سن 60، عامل، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي ، وبسؤال قائدي المركبتين أيدا ما جاء بالفحص، كما نجمت بعض التلفيات بالمركبتين.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1052 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.