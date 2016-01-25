مرور القاهرة: بدء أعمال حفر كابلات كهربائية بوسط البلد دون تحويلات مرورية

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور على إجراء أعمال حفر لمد كابلات كهربائية ببعض شوارع وسط البلد، منها شارع عبد القادر حمزة وقصر العينى وسيمون بوليفار والشيخ ريحان وكمال الدين صلاح.

وأكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال سوف تتم دون إجراء أية تحويلات مرورية أو غلق للشوارع، على أن يكون العمل من يوم 2016/1/26 حتى يوم 2016/2/14 والعمل ليلا فقط.

وأضاف المصدر أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة وكذلك الإرشادية للعمل على تسيير الحركة المرورية مع استخدام كافة المساعدات الفنية أثناء الحفر.