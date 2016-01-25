عمرو أديب: "أيمن نور أكيد بيعمل باديكير ومانيكير بعد مرور 25 يناير بسلام"

علق الإعلامى عمرو أديب، على تصريحات الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، حول نزوله غدا الثلاثاء ليحكم مصر بعد حدوث ثورة جديدة فى ذكرى ثورة 25 يناير، ومرور اليوم بسلام، قائلا: "أيمن نور أكيد بيعمل باديكير ومانيكير ومش هيعرف يلم شنطة الملابس ويرجع مصر تانى".

وأضاف أديب خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن قوات الشرطة اليوم قامت بتأمين جميع ميادين الجمهورية، متمنيا أن يكون العام كله مثل يوم 25 يناير، بسبب عدم تكدس السيارات فى جميع الميادين وعدم وجود صعوبة فى الوصول إلى مكان العمل فى وقت قياسى مثل اليوم.