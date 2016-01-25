أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمرو أديب: "أيمن نور أكيد بيعمل باديكير ومانيكير بعد مرور 25 يناير بسلام"

Google+ Print
عمرو أديب: "أيمن نور أكيد بيعمل باديكير ومانيكير بعد مرور 25 يناير بسلام" عمرو أديب: "أيمن نور أكيد بيعمل باديكير ومانيكير بعد مرور 25 يناير بسلام"
علق الإعلامى عمرو أديب، على تصريحات الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، حول نزوله غدا الثلاثاء ليحكم بعد حدوث ثورة جديدة فى ذكرى ثورة 25 يناير، ومرور اليوم بسلام، قائلا: "أيمن نور أكيد بيعمل باديكير ومانيكير ومش هيعرف يلم شنطة الملابس ويرجع مصر تانى".

وأضاف أديب خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن قوات الشرطة اليوم قامت بتأمين جميع ميادين الجمهورية، متمنيا أن يكون العام كله مثل يوم 25 يناير، بسبب عدم تكدس السيارات فى جميع الميادين وعدم وجود صعوبة فى الوصول إلى مكان العمل فى وقت قياسى مثل اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"