السجون: لم نتلق إخطارات رسمية بشأن العفو الرئاسى عن سجناء فى ذكرى يناير

أفاد مصدر مسئول بمصلحة السجون بوزارة الداخلية، أنه لم يصل إليهم حتى الآن أية أسماء بشأن أشخاص مفرج عنهم بموجب عفو رئاسى.

وأضاف المصدر أنه فى حال وصول أية أسماء بمحررات رسمية إلى السجون سوف يفرج عنهم على الفور.

وكانت السجون أفرجت عن عشرات من السجناء اليوم الإثنين بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة ممن ينطبق عليهم شروط الافراج، حيث خرجوا من عدة سجون أبرزها سجن دمنهور حيث خرج منه 40 سجين.

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- بالصور "اليوم السابع" يرصد لحظات الإفراج عن 60 سجينا من بينهم 6 سيدات من سجن دمنهور العمومى وسجن النساء.. السجناء المفرج عنهم يهتفون: "تحيا مصر - تحيا مصر.. الله يكرمك يا ريس"

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