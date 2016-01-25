أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السجون: لم نتلق إخطارات رسمية بشأن العفو الرئاسى عن سجناء فى ذكرى يناير

Google+ Print
السجون: لم نتلق إخطارات رسمية بشأن العفو الرئاسى عن سجناء فى ذكرى يناير السجون: لم نتلق إخطارات رسمية بشأن العفو الرئاسى عن سجناء فى ذكرى يناير
أفاد مصدر مسئول بمصلحة السجون بوزارة الداخلية، أنه لم يصل إليهم حتى الآن أية أسماء بشأن أشخاص مفرج عنهم بموجب عفو رئاسى.

وأضاف المصدر أنه فى حال وصول أية أسماء بمحررات رسمية إلى السجون سوف يفرج عنهم على الفور.

وكانت السجون أفرجت عن عشرات من السجناء اليوم الإثنين بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة ممن ينطبق عليهم شروط الافراج، حيث خرجوا من عدة سجون أبرزها سجن دمنهور حيث خرج منه 40 سجين.
>


>- بالصور "اليوم السابع" يرصد لحظات الإفراج عن 60 سجينا من بينهم 6 سيدات من سجن دمنهور العمومى وسجن النساء.. السجناء المفرج عنهم يهتفون: "تحيا مصر - تحيا مصر.. الله يكرمك يا ريس"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"