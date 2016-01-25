تأهب أمنى بالبحيرة لمواجهة أى أعمال إرهابية بعد القبض على 6 إخوان

تشهد محافظات البحيرة الآن حالة من التأهب الأمنى لمواجهة كل صور الأعمال الإرهابية والتخريبية، التى من المتوقع أن تقوم بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ، خاصة بعد أن قطع العشرات من عناصر الإخوان الإرهابية طريق كوبرى الكردود بمدينة حوشى عيسى فى البحيرة، خلال مسيرة للجماعة، فيما تمكن رجال المباحث، برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، من فض المسيرة وإلقاء القبض على 6 من المشاركين فيها.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد حازم حسن وكيل المباحث، يفيد تمكن القول الأمنى ورجال المباحث برئاسة العقيد عبد القوى عمرو مفتش المباحث، والرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى، من فض مسيرة محدودة لجماعة الإخوان الإرهابية، وإعادة فتح الطريق، وضبط 6 من المشاركين فى المسيرة؛ وهم كل من "أحمد نصر شحاتة عوض، عبد الله إبراهيم سعيد السواحلى، أحمد عبد الناصر السيد متولى، أحمد رأفت مصطفى عبد الحميد درهاب، جبريل رمضان محمد إبراهيم، محمد سعيد عبد المقصود حسن"، وبحوزتهم زجاجات مولوتوف، وإطارات سيارات، وألعاب نارية. .

وأضاف مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية رفعت حالة الاستنفار القصوى فى جميع القطاعات، وكثفت وجودها الأمنى أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة ووسائل النقل العام ومحطات القطار، وذلك للتصدى لأى محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين.

وأكد مساعد وزير الداخلية أنه لن يسمح للجماعة الإرهابية بالقيام بأعمال عنف مهما كلفهم من تضحيات وستتم مواجهة أى أعمال إرهابية بكل حسم، ولن يسمح بالمساس بأمن البلاد، ولن يتهاون مع أى فرد يحاول الخروج عن القانون.



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