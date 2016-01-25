محافظ الدقهلية يشكل لجنة لفحص تراخيص البناء بمدينة بلقاس عن ثلاث سنوات سابقة

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، القرار رقم 97 لسنة 2016، والذى ينص على تشكيل لجنة برئاسة المهندس سعيد حامد البكلة بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، والمهندس سالم محمد محمد على العقدة بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة كعضو، وأحمد سعد عز الرجال المفتش بإدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة كعضو، وعبد الرازق وهبة السيد أحمد باحث قانونى بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة كعضو.

وتتمثل مهمة اللجنة فى فحص كافة الملفات الخاصة بتراخيص البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس عن الثلاث سنوات السابقة، وحصر كافة المخالفات بها وإعداد تقرير للعرض، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال عشرين يومًا من تاريخ الصدور.