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لو بتستخدمه كتير.. اعرف أعراض مرض "واتس آب" وتأثيره على صوابعك وإيديك

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لو بتستخدمه كتير.. اعرف أعراض مرض "واتس آب" وتأثيره على صوابعك وإيديك لو بتستخدمه كتير.. اعرف أعراض مرض "واتس آب" وتأثيره على صوابعك وإيديك
نقل الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، تقريرا من صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" الأسترالية يفيد بأن الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف المحمول لمدة 6 ساعات على الأقل يوميا، معرضون للإصابة بانحناء فى الإصبع الصغير الذى يستخدم فى الدردشة وكتابة الرسائل النصية على الهاتف الذكى.

وأشار التقرير إلى أن انحناء الإصبع يكون ناجما عن وزن الهاتف والإمساك به فترات طويلة والاعتماد على إصبع واحد كالإبهام فى الكتابة، ما ينتج عنه ضغط على الأوتار والأربطة فى الأيدى، وبالتالى حدوث تشنجات وانحناء فى الإصبع.

وأوضح التقرير أن أسهل طريقة لمنع الإصابة الناتجة عن استخدام الهاتف الذكى هو تجنب استخدامه فترات طويلة متواصلة، وقال تقرير صدر مؤخرا فى المجلة الطبية لانسيت إن مرض "Whats Appitis"، من الأمراض الناتجة عن الاستخدام المفرط لتطبيق الواتس آب على الهواتف الذكية، والتى ينتج عنها آلام الرسغ، ومن ثم ضعف الأيدى والتواء وتنميل الأصابع.

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