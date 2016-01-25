طرح «جحيم في الهند» في عيد الفطر المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم جحيم في الهند طرح العمل بدور العرض السينمائى في عيد الفطر المقبل، بدلًا من إجازة منتصف العام، نظرًا للأعمال الكثيفة التي يحتاجها العمل من جرافيك ومونتاج.

> الجدير بالذكر أن أسرة الفيلم قد انتهت من تصوير اّخر مشاهدها الخارجية الشهر الماضى في الهند، وهو من بطولة أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد إمام، حسن حسني، إدوارد، ومن تأليف محمد عز، وإخراج معتز التوني.