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الخارجية السعودية: بيان وزارة الخارجية العراقية حول الجبير غير دقيق

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الخارجية السعودية: بيان وزارة الخارجية العراقية حول الجبير غير دقيق الخارجية السعودية: بيان وزارة الخارجية العراقية حول الجبير غير دقيق
نفت وزارة الخارجية ما نسب من تصريحات لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى البيان الصادر عن الخارجية العراقية بشأن حديث السفير السعودى فى العاصمة العراقية بغداد ثامر السبهان لوسائل إعلام عراقية.

وأوضح السفير أسامة نقلى، رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية، فى تصريحات لموقع العربية نت، "أن ما نُقل على لسان الوزير عادل الجبير غير دقيق"، مشيراً إلى أن الحديث مع وزير الخارجية العراقى تركز على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الخارجية العراقية نشرت بياناً عن لقاء وزيرى الخارجية أشارت فيه إلى أن الوزير الجبير أوضح أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمى تجاه العراق الشقيق، وهو ما نفاه السفير أسامة نقلى.

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