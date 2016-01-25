الزمالك يلاقي إنبي وديا استعدادا لملاقاة الإسماعيلي

يلاقي الزمالك نظيره إنبي وديا يوم الجمعة المقبلة في إطار استعداد الفريق الأبيض لملاقاة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة في الدوري المصري.

ويتوقف الدوري المصري لعدة أيام نظرا لخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام الأردن وليبيا في السابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير الجاري.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك بأنه تقرر إقامة مباراة ودية بين الزمالك وإنبي يوم الجمعة المقبلة في ملعب بتروسبورت.

يأتي هذا لرغبة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق في تجهيز اللاعبين الذين لم يتم استدعائهم لقائمة المنتخب المصري لملاقاة الإسماعيلي.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الزمالك وإنبي قد فاز بها الفريق الأبيض بهدف شيكابالا.