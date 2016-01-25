كرة يد - مروان رجب يتحدث عن: سبب تبديل التشكيل المستمر.. وإصابة علي الزين

لماذا يقوم مروان رجب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بإجراء تبديلات كثيرة على تشكيل الفريق من مباراة لأخرى؟ وسبب تأخر إشراك اللاعبين أصحاب الخبرات؟ وهل إصابة علي الزين قوية؟ كل هذا يجيب عنه مدرب الفراعنة.

وكانت مصر قد تغلبت على الجابون بنتيجة 31-16 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في رابع جولات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (طالع التفاصيل).

وكل ما يلي على لسان مروان رجب في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة.

"تبديلنا المستمر في تشكيل الفريق يهدف لإراحة اللاعبين وتحقيق أكبر قدر من التجانس بينهم جميعا".

"ندفع بالتدريج باللاعبين أصحاب الخبرات مثل أحمد الأحمر وعلي الزين في وقت متأخر في المباريات بسبب تبادل اللاعبين للمشاركة".

"لا يعاني أي من هؤلاء اللاعبين من مشاكل أو أزمات بدنية تجعلهم يشاركون في وقت متأخر في المباريات، ولكن كما قلت هو مجرد تبادل بين اللاعبين لتحقيق أفضل نتيجة".

"تأخر تسجيلنا للأهداف في بداية المباراة وتقارب النتيجة حتى منتصف الشوط الأول جاء بسبب إهدار العديد من الفرص مننا وهو أمر غير جيد بالطبع".

"قمنا بعلاج إهدارنا للفرق وتعافينا بشكل جيد مع مرور المباراة وفزنا بفارق كبير في النهاية".

"كما أن ظهور أحمد الأحمر بشكل جيد هو مؤشر على عودته لمستواه وكامل تركيزه".

قوة تونس

"لا يعنيني فارق الأهداف الكبير الذي تحققه المنتخبات الأخرى وبالتحديد تونس".

"نحن لا نحتاج لفارق الأهداف الكبير في شيء، نحن نسعى لتصدر المجموعة بغض النظر عن فارق الأهداف".

إصابة علي الزين

"أتوقع أن إصابة علي الزين طفيفة ومازلنا في انتظار نتائج الفحص الطبي".

"أتمنى أن يتعافى سريعا ليلحق بالمشاركة في المباريات المقبلة".