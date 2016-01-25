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السولية يوجه رسالة إلى هيثم عرابي ' شكرا على وقوفك بجانبي '

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السولية يوجه رسالة إلى هيثم عرابي ' شكرا على وقوفك بجانبي ' السولية يوجه رسالة إلى هيثم عرابي ' شكرا على وقوفك بجانبي '

حرص عمرو السولية المنضم حديثا إلى النادي الأهلي على الرد على تهنئة هيثم عرابي مسؤول التعاقدات السابق بالنادي بعد إتمام انضمامه إلى الأهلي.

الأهلي أعلن رسميا يوم الخميس ضم السولية لمدة 4 سنوات ونصف بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الشعب الإماراتي.

وكتب هيثم عرابي رسالة إلى السولية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلا: "ألف مبروك يا عمرو تمنياتي لك بالتوفيق وتكن إضافة للفريق".

وأضاف "أعرف ما مر عليك الفترة الماضية للوصول لتلك اللحظة".

وشكر السولية مسؤول التعاقدات السابق بالأهلي قائلا: " أشكرك على التواصل معي كل تلك الفترة ووقوفك بجانبي. كسبت أخا".

وأتم السولية "أشكر جماهير الأهلي على الوقوف بجواري والتمسك بي".

عرابي نجح في ضم صفقات من العيار الثقيل للأهلي، إذ في فترته تعاقد النادي الأحمر مع أحمد حجازي وصالح جمعة وجون أنطوي وماليك إيفونا وأحمد الشيخ.

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