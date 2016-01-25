' إنتر وافق على ضم مصطفى فتحي.. يتحدثون معي كل دقيقة '

أكد وائل الخربتاوي وكيل اللاعبين موافقة نادي إنتر الإيطالي على ضم مصطفى فتحي لاعب الزمالك والأمور الآن "في انتظار مرتضى منصور".

وكان FilGoal.com قد أكد وجود عرض إيطالي لضم مصطفى فتحي قبل أن يخرج مرتضى منصور ويؤكد ذلك.

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وتحدث وائل الخربتاوي عن جديد اهتمام إنتر بمصطفى فتحي قائلا: "إنتر موافق على ضم مصطفى فتحي وعرض رسميا 3 مليون ونصف يورو".

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج (كورة كل يوم) "مندوب إنتر يتحدث معي كل دقيقة لمعرفة أخر تطورات رد الزمالك".

فماذا عن رد الزمالك؟ أجاب وكيل اللاعبين: "الزمالك رفض وما زلنا نتواصل مع مرتضى منصور رئيس النادي حتى الآن".

وأتم "أنتظر تفويضا رسميا من الزمالك للحديث عن كافة التفاصيل وشروط النادي. والآن ما زلنا نتواصل مع مرتضى".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد رفضه ترك مصطفى فتحي إلى تركيا إلا "في حالة اعتذار إردوجان".

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