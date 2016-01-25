كرة يد - وسام سامي: نسعى لقمة المجموعة من أجل ربع نهائي سهل

أكد وسام سامي لاعب منتخب مصر لكرة اليد سعي فريقه لتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا من أجل خوض مباراة سهلة نسبيا في ربع النهائي.

وكانت مصر قد تغلبت على الجابون بنتيجة 31-16 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في رابع جولات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (طالع التفاصيل).

ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط قبل مواجهة المغرب يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول.

وإذا ما نجح الفراعنة في احتلال صدارة المجموعة الأولى فإنهم سيلاقون رابع المجموعة الثانية.

وتحدث وسام سامي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة قائلا:"الجابون من المنتخبات المميزة خاصة في الجانب الدفاعي والسرعة في الارتداد".

وأتم"نسعى لتصدر المجموعة من أجل خوض مباراة أسهل نسبيا في ربع النهائي".