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كرة يد – مدرب الجابون: 3 أشياء تساعد مصر على إكمال المشوار نحو اللقب

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كرة يد – مدرب الجابون: 3 أشياء تساعد مصر على إكمال المشوار نحو اللقب كرة يد – مدرب الجابون: 3 أشياء تساعد مصر على إكمال المشوار نحو اللقب

أكد برهود بلانكو المدير الفني لمنتخب الجابون لكرة اليد أن فوز مصر على فريقه في المباراة التي جمعت بينهما يعد أمرا منطقيا رغم سيطرتهم على بداية اللقاء.

وكانت مصر قد تغلبت على الجابون بنتيجة 31-16 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في رابع جولات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (طالع التفاصيل).

وتحدث مدرب الجابون في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة"فوز منطقي لمصر رغم سيطرتنا على بداية المباراة".

وأكمل"أضعنا العديد من الفرص السهلة مما جعلنا نفقد السيطرة على المباراة، ولكننا نعلم إننا كنا نواجه أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب".

وأضاف"هناك ثلاث أشياء تساعد مصر على السير بقوة نحو اللقب الطريقة الهجومية التي يلعب الفريق بها بالإضافة للقوة والسرعة".

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