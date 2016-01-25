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بالفيديو - أرسنال يكلف النني بتكريم جماهيره الدنماركية

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بالفيديو - أرسنال يكلف النني بتكريم جماهيره الدنماركية بالفيديو - أرسنال يكلف النني بتكريم جماهيره الدنماركية

كلف أرسنال لاعبه وسطه الجديد، الدولي المصري محمد النني بتكريم مجموعة جماهير النادي في الدنمارك.

النني أتم انتقاله لأرسنال لمدة أربعة مواسم ونصف منذ عشرة أيام قادما من بازل السويسري.

والتقى النني بمجموعة مشجعي أرسنال في الدنمارك عند حضورهم لملعب الإمارات قبل مباراة تشيلسي.

وقام النادي اللندني بتكريم المجموعة في عيد تأسيسها الـ25 وسلم النني درع أرسنال لرئيس المجموعة.

شاهد اللقطة من هنا

ومن المنتظر ظهور النني يوم السبت المقبل في لقاء أرسنال أمام بيرنلي في كأس إنجلترا.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 44 نقطة مع فارق الأهداف للأخير. بينما يتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

طالع أيضا - هنري يتحدث عن "المدمر" محمد النني ودوره مع أرسنال

مقال رأي - النني .. من انهيار إلى أرسنال

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فيديو اليوم السابع

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