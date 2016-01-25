3 وجبات سهلة وبسيطة وتخلى صحة طفلك "بمب".. ركزى على الخضراوات

كشف الموقع الامريكى "ياهو نيوز" فى تقرير نشره مؤخرا عن قائمة أطعمة صحية للطفل يمكن إعدادها بسهولة فى المنزل وتكون ممتعة له وتساعد فى تغذيته.

ويوضح الدكتور كيت جيجن أخصائى التغذية، أن الأطعمة الصحية التى تساعد فى إمداد جسم الطفل بالكثير من العناصر الغذائية والخالية من الألوان الفلورية المصنعة التى تصيب بالأمراض أو التسمم، تشمل:

1- إضافة الخضراوات للوجبة الغذائية

>إضافة بعض الخضراوات على وجبة الطفل مهمة جدا، حيث يمكن مثلا إضافة شرائح من الكوسة والقرع الأصفر والبطاطا الحلوة وصلصة الطماطم والبنجر والجزر والخيار إلى المكرونة، لتصبح الوجبة صحية وتمد الطفل بالنشاط.

2- إضافة الخضراوات لوجبة إفطار للطفل

>غالبا ما تغيب الخضراوات عن وجبة الإفطار، وهذا خاطئ، حيث يجب إضافة الفلفل والقرنبيط والجزر والكوسة، مع صنع فطائر تحوى شرائح من الخضراوات.

3- إعداد فطيرة غنية بالخضراوات أو باللحم

>يمكن إعداد فطيرة غنية بالخضراوات واللحم، وتكون وجبة الغداء للطفل فى المدرسة، حيث تساعده على إمداد جسمه بالسعرات الحرارية والعناصر التى يحتاجها.