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لو ضغطك عالى.. خطوات بسيطة تساعدك على خفض ضغط الدم خلال 5 دقائق

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لو ضغطك عالى.. خطوات بسيطة تساعدك على خفض ضغط الدم خلال 5 دقائق لو ضغطك عالى.. خطوات بسيطة تساعدك على خفض ضغط الدم خلال 5 دقائق
ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة فى المجتمع والمرتبطة بالسمنة وقلة النوم والإجهاد والتدخين واستهلاك كميات كبيرة من الكحول.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى "healthyfoodhouse" الأمريكى فإن هناك بعض الطرق الطبيعية تساعد على تدفق الدم السليم للعضلات والأنسجة، بالتالى تعد علاجا فعالا لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

ويؤكد التقرير إمكانية حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم فى 5 دقائق بطريقة طبيعية، عن طريق التدليك بلطف للمنطقة من بداية شحمة الأذن وحتى منتصف عظمة الترقوة فى الأذن ويكون التدليك بأطراف الأصابع لمدة دقيقة وتكرار ذلك 10 مرات فى كلا الأذنين.

وتتمثل الخطوة الثانية فى إدارة الوجه فى اتجاه عقارب الساعة أو عكسها مع الضغط بشدة باستخدام أطراف أصابعك وتدليك جانبى الوجه بداية من أذنيك حتى رقبتك.

وهذه الخطوات المستخدمة فى علاج الطب الصينى تساعد على تدفق الدم فى المناطق التى بها ركود وتحدث استرخاء فى العضلات وتدفق الدم بطريقة سليمة لجميع أجزاء الجسم.

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