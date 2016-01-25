لتفادى فقر الدم.. سيبك من الحاجة الساقعة لأن المشروبات الغازية مدمرة

فقر الدم "الأنيميا"

أهم أسباب الإصابة بفقر الدم

فقر الدم مشكلة صحية تصيب الكثيرون لأسباب وعوامل مختلفة أغلبها يتعلق باتباع أنماط وأساليب غذائية غير صحية منها تناول المشروبات الغازية.>يقول دكتور حسنى الفيومى، استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلبة التابع لكيلة الطب جامعة المنوفية، إن فقر الدم عبارة عن نقص فى مستوى الهيموجلوبين بالدم عن المعدل الطبيعى بالجسم.>ويوضح استشارى الباطنة والسكر وجود أسباب مختلفة للإصابة بفقر الدم فعلى سبيل المثال النساء أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا من الرجال، نتيجة تعرضهن للحمل والولادة والرضاعة، كما أن استعمالهن "اللولب" لمنع الحمل يساهم فى زيادة كمية الدم أثناء الدورة الشهرية بشكل يشبه النزيف الرحمى.

ويتابع د.حسنى: الإفراط فى تناول المشروبات الغازية يساهم فى الإصابة بفقر الدم نتيجة تفاعل حمض الكولا مع الحديد، ما يتسبب فى نزول الحديد فى البراز، وبالتالى فقدان قدر كبير منه فى حالة الإفراط فى تناول المشروبات الغازية.

وينصح استشارى الباطنة والسكر باتباع نظام صحى وسليم قائم على تناول الطعام صحى يحوى الخضراوات والفواكه مع الابتعاد عن ممارسة بعض العادات غير الصحية، مثل تناول الشاى عقب الطعام مباشرة، وكذلك الإفراط فى شرب المشروبات الغازية.