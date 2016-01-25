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لو دايما بردان.. فتش عن النحافة والأنيميا.. والعب رياضة

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لو دايما بردان.. فتش عن النحافة والأنيميا.. والعب رياضة لو دايما بردان.. فتش عن النحافة والأنيميا.. والعب رياضة
بعض الأشخاص يعانون من البرودة الشديدة طوال العام، فيشعرون على الدوام بالرغبة فى التدفئة بشكل أكثر من غيرهم، ويرتدون الملابس الثقيلة، ويخافون الاقتراب من المياه حتى فى الصيف.

وعن هؤلاء يقول الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة، إن الكثير من العوامل قد يؤدى للشعور بالبرودة المستمرة منها ضعف سريان الدم فى أنحاء الجسم بالشكل الكاف، وهؤلاء لا يمكنهم التأقلم مع المناخ ودرجة حرارته المنخفضة كباقى الأشخاص، ومن أبرز هذه الأسباب النقص الحاد فى الوزن والنحافة البالغة التى تسبب برودة الجسم والأطراف بشكل شائع.

وتابع استشارى الباطنة حديثه: الأنيميا والنقص الحاد فى عنصر الحديد أيضا من أبرز الأسباب، إضافة إلى ضعف سريان الدماء بشكل عام وفى الأطراف خاصة، مشيرا إلى أن من يعانون من اضطرابات بإفرازات الغدد المختلفة فى الجسم قد يعانون من هذه المشكلة أيضا.

ونصح الدكتور محمد بالبحث عن علاج لدى الطبيب المختص، للقضاء على الشعور بالبرودة غير المبررة، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة والتمرينات البدنية اليومية، وتناول الطعام الصحى، وشرب مشروب طبيعى كالزنجبيل المسهل لسريان الدم يساعد فى التخلص من هذه المشكلة.
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