للتغلب على الخمول فى العمل.. افطر واستريح وابعد عن التوتر والأكل الأبيض

يشعر كثيرون بالخمول والرغبة فى النوم وقت العمل، وهذا يقلل إنتاجهم ويضعف تركيزهم ويمكن التغلب على ذلك باتباع نصائح موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية ومنها:

1- تناول وجبة الإفطار

>عدم تناول وجبة إفطار كافية أحد أسباب الشعور بالخمول، لأن تخطى الإفطار يؤدى لنمط حياة غير منتظم، فضلا عن أن الإفطار أهم وجبة فى اليوم حيث تمد الجسم بالطاقة وتقلل النعاس.

2- استرح على فترات منتظمة وقت العمل

>وهذا مهم للغاية لأن الجلوس فترات طويلة يساعد على الخمول.

3- تخلص من التوتر

>الإجهاد أحد الأسباب الرئيسية لعدم النوم وقلة الإنتاجية، وممارسة هواية القراءة أو الاستحمام بماء دافئ يساعدك على التغلب على التوتر والإجهاد، ويجعل مزاجك أفضل، ومن ثم تصبح أقل خمولا وأكثر انتاجية.

4- تجنب الأطعمة بيضاء اللون فى الليل

>ومن هذه الأطعمة المكرونة البيضاء والسكر الأبيض والأرز، حيث إنها تحوى نسب عالية من السكر وتسبب ارتفاعا فى مستوى السكر بالدم، ما ينتج عنه الخمول والكسل، ومن الأفضل استبدالها بتناول الأرز البنى والألياف الغذائية التى تساعد على الاستيقاظ وتجنب الخمول.