المخرج فهد ميري: "بلا غمد" مسلسل يرد على كل من يحاول المساس بأمن سوريا

دمشق – سيدتي نت

يتابع المخرج فهد ميري تصوير مشاهد مسلسله الجديد والذي يحمل عنواناً مؤقتاً " بلا غمد" (سيناريو عثمان جحى بالشراكة مع مؤيد النابلسي، عن فكرة لبشّار بشير) وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي الإشراف العام ديانا جبور .

وعن العمل يقول المخرج فهد ميري : العمل يتناول المراحل الأولى من بداية الأزمة السورية وتدور أحداثه ضمن إطار استخباراتي ــ اجتماعي حول ضابطٍ في الجيش السوري يكُلّف بمهمة ملاحقة شاب اغتال مسؤولاً في أحد المدن السورية، وهرب إلى بلدةٍ ريفية مجاورة يتحصّن بها المسلّحون ، حيث يتمكن الضابط عن طريق أحد المتعاونين مع الجيش من دخول البلدة ويتعايش مع سكّانها الذين يعيشون ظروفاً صعبة، ويتعاطف معهم، متابعاً رحلته حتى الوصول لمنفذ العملية، مع سعيه لمعرفة من يقف وراءها .

وأضاف ميري : " تستند قصة المسلسل إلى واقعٍ ملموس توضح الأمور على حقيقتها، دون الإشارة إلى شخوص محددين، وإنما إلى أحداث تجري في إحدى المدن السورية وريفها (محتمل أن تكون مدينة دمشق أو غيرها)، وتأثير الحرب عليها، كما تعيد الاعتبار لصورة أبطال من الجيش السوري مع الإشارة إلى مهامه وبطولاته، والذي بدونه لما صمدت مؤسساتنا وبلدنا " حسب تعبيره .

مخرج العمل فهد ميري أكّد أنّ مسلسل "بلا غمد" يواجه الفكر التفكيري الذي تنامى أخيراً وكان سبباً لاندلاع الأزمة السورية.

كما أوضح أن العمل لا يسلط الضوء على الجانب العسكري بقدر تركيزه على تأثيرات الحرب على البنية الاجتماعية السورية فهو يرى أنه "من الخطأ الحديث الآن عن الأزمة السورية بكاملها”.

وختم ميري : "بلا غمد يقول كلمته ويرد على كل من يحاول المساس أو العبث بأمن الوطن والدولة".

يشار إلى أنّ "بلا غمد" يضمّ على قائمة أبطاله: وائل رمضان، ديمة قندلفت، محمد الأحمد، ندين خوري، خالد القيش، مرح جبر، روعة ياسين، سوسن أبو عفّار، أسامة السيد يوسف، لمى الحكيم، علا الباشا، ربا المأمون، حسين عباس غيرهم.

ميري أنجز لغاية الآن ما يقارب ربع العمل حيث تم تصوير مشاهده في دمشق وريفها، ومن المفترض أن يغلق كاميرته ما بين 10 و15 آذار ليكون جاهزاً للعرض في رمضان 2016.