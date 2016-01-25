جيهان عبد العظيم تتمنّى ارتداء الحجاب

نشرت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " صورة مكتوب عليها " حجاب المرأة تاج فوق رأسها وزينة لها في قبرها ويوم العرض على ربها " بينما علقت جيهان على الصورة " يا رب اكتبه لي " .

وقد بدا واضحاً من الصورة أن جيهان تتمنى ارتداء الحجاب ورغم قلة التعليقات على الصورة من قبل أصدقاء جيهان، فإن الكل تمنوا لها أن تتحقق أمنيتها وليبقى السؤال لماذا تتمنى جيهان ارتداء الحجاب مجرد تمني ولماذا لا ترتديه فعلاً إذا كانت مقتنعة به أم أنها مجرد دعاية ؟!