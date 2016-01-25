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بالفيديو: ماذا تفعل هند صبري في الكويت؟

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الإثنين 25-01-2016 17:14

وصلت النجمة التونسية هند صبري إلى الكويت لتصوير حملة إعلامية لصالح مجموعة "أمريكانا". وقالت لدى وصولها إنها سعيدة بلقاء جمهورها موضحة " دائماً ما كنت أتلقى دعوات لزيارة الكويت وهو ما تحقق للمرة الأولى وسوف أحرص على أن التقي بهم هنا وأتبادل معهم الآراء حول ما قدمت وعن جديدي خلال الفترة المقبلة".
وكشفت صبري أنها بصدد تصوير إعلان تجاري لصالح مجموعة "أمريكانا" تحت قيادة المخرج المصري رامي أمام وأضافت " هذه تجربة جديدة أعتزّ بها ولدينا فكرة مختلفة سوف تكون مفاجأة للجمهور، وأشكر كل من تكبد عناء التواجد في المطار وحضر لاستقبالي".

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سيدتي

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