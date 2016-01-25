حصان Gwen Stefani يشغل بال متتبعيها على انستقرام

تلقت النجمة Gwen Stefani حصاناً هدية، ويظنّ الفانز أن حبيبها Blake Shelton هو من أهداها إياه، حين قامت بنشر صورة الحصان بلونه الكستنائي وغرّته السوداء على انستقرام، ثم قامت بتدليله وأطلقت عليه اسم Halo قائلة:

" أرنبي الجديد.. أفضل هدية تلقيتها. هالو ".

فهل حقاً Blake Shelton هو العقل المدبّر لهذه الهدية الرائعة؟ فـ Gwen تدعو حبيبها Shelton برجلي الكاوبوي؛ وبهذه الهدية يكون قد أكّد هذا الوصف، إذا كان مصدرها، بما أن Blake Shelton من النوع المغامر، ويحبّ الصيد على أنواعه، خصوصاً في براري أوكلاهوما، كما يحب ركوب الخيل؛ أما Gwen فهي فتاة من كاليفورنيا، وليس لديها أيّ إلمام بحياة البراري. ولكننا نعرف بالتأكيد الشخص الذي من شأنه أن يعلم المغنية النجمة هذه الحياة بالفعل.. هذا ما يعتقده فانز Gwen، ومصدر الهدية هو ما يشغل بالهم في هذه الأيام على انستقرام.

المعروف عن Blake Shelton أنه تشارك مع زوجته السابقة Miranda Lambert عدداً من الأحصنة والكلاب، حتى أنها كانت من ضمن تقسيم الممتلكات عند طلاقهما.

يُذكر أنّ Blake وMiranda انفصلا بعد مرور 4 أعوام على زواجهما، ووقعا أوراق الطلاق في تموز من العمر الماضي؟

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