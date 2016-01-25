نوال الزغبي ضحيّة شركة إنتاج مغمورة وهذه حقيقة اتجاهها إلى التمثيل

نفى مدير أعمال الفنانة نوال الزغبي باسكال مغامس في اتصال مع "سيدتي نت"، ما تردّد خلال الأيام الماضية عن قيام نوال بتوقيع عقد مع شركة إنتاج جديدة، لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية.

وكانت مواقع إلكترونية قد تحدّثت عن نيّة نوال خوض تجربة التمثيل عبر مسلسل سوري، وقد كان وراء تسريب الخبر شركة الإنتاج نفسها، التي اتّصلت بأكثر من صحافي قاموا بنشر الخبر على أنه من مصدر موثوق ولم يتحرّوا الأمر من نوال نفسها، وهو ما كانت تأمله الشركة التي أرادت الدعاية لنفسها على حساب نوال والصحافيين الذين وثقوا بها.

باسكال أكّد أنّ هذه الشركة لم تقم أصلاً بالاتصال بنوال ولا بمفاوضتها، وأوضح أنّ نوال أعلنت مراراً أنها لن تخوض تجربة التمثيل، وأنها في حال قرّرت أن تمثّل فستعلن ذلك بنفسها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي