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كاظم الساهر وجورج وسوف وسعد لمجرد ونجوى كرم وغيرهم نجوم النسخة الجديدة من Stars on Board

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الإثنين 25-01-2016 19:52

بيروت_ سيدتي نت

يستعدّ مشاهير الوطن العربي للرحلة المقبلة من "Stars on Board" التي ستبحر من مرفأ البندقيّة في إيطاليا إعتباراً من 9 يوليو (تموز) المقبل.
وتشكّل هذه الرحلة في كلّ عام تجربة مختلفة للمسافرين الذين يتابعون عروض فنيّة ليليّة لألمع نجوم الفن خلال أيّام الرحلة من 9- 15 يوليو 2016.
وتعتبر هذه الرحلة البحريّة هي السادسة لـ "Stars on Board" التي يُنظّمها يوسف حرب بالتعاون مع MBC و"الإمارات للعطلات"، وقد انبثق عنها مع كلّ رحلة نسخة جديدة من برنامج تلفزيون الواقع "شط بحر الهوى" الذي تعرضه قنوات MBC و MTV.
ينضمّ لمُسافري "Stars on Board" في رحلتها المقبلة كلّ من النجوم كاظم الساهر ونجوى كرم وجورج وسّوف ووليد توفيق وراغب علامة ونانسي عجرم وملحم زين ووائل جسار ويارا وسعد المجرّد وزياد برجي وناصيف زيتون بالإضافة إلى عدد من الممثلين العرب وأشهر وجوه الكوميديا والإعلام.
وسوف تنطلق السفينة من البندقيّة في 9 يوليو 2016، ثمّ تتابع خط إبحارها إلى جزيرة كورفو في اليونان، ومنها إلى مدينة كوتور في مونتينيغرو، وبعدها إلى المدينة الكرواتية دوبروفنيك ومنها إلى مدينة كوبرفي سلوفانيا وأخيراً إلى ميناء مدينة البندقيّة من جديد حيث ختام الرحلة في 15 يوليو 2016.
وتشهد رحلة "Stars on Board" في كلّ عام، إقبالاً كبيراً، حيث تخطّى عدد المسافرين في الرحلة الماضية الـ 3000 حجزوا مقاعدهم من أكثر من 20 دولة حول العالم، والفرصة متاحة اليوم أمام الراغبين لحجز أماكنهم لقضاء عطلة عيد الفطر ضمن أجواء بحرية مميزة بصحبة عدد من أبرز نجوم الوطن العربي.

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