ماذا حصل لوجه Kim Kardashian؟

يبدو أنّ أول سيلفي لـ Kim Kardashian بعد إنجابها ابنها Saint قبل شهرين تقريباً قد فضح تغييرات واضحة في وجهها.

نشرت Kourtney Kardashian على صفحة انستقرام، في وقت مبكر من نهار الأحد، سيلفي لها ولشقيقتها Kim من روتينهما اليومي، وهما ترتديان ثياب الرياضة السوداء والضيقة.

أحدثت الصورة ضجّة على انستقرام، حيث بدا وجه Kim مختلفاً، وكأنها خضعت لعمليات تجميل جديدة في وجهها. فعودتها إلى الأضواء بهذا المستوى، وبشكل غير متوقع ومفاجىء، بالنسبة إلى متتبعيها، أطلق العنان لتعليقاتهم على انستقرام Kourtney، حيث رأى بعضهم أنها ابتعدت عن الأضواء كلّ هذا الوقت لكي تستطيع أخذ وقتها لكلّ هذا العمل .

سأل أحدهم نجمة تلفزيون الواقع قائلاً: "بوتوكس Kimmyyyy ؟؟؟؟؟"

كما سأل آخر: "ماذا حدث لوجه Kim؟"

في حين أشار آخرون إلى أنه بالكاد استطاعوا التعرّف إليها، وسألوا إن كانت غيّرت أنفها أو أكثرت من حقن البوتوكس.

والقائمة تطول!

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